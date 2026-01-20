Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

Het was een moeilijke week voor Club Brugge en Ivan Leko om aan 2026 te beginnen. En dus staat er meteen héél veel druk op de ketel tegen Kairat Almaty. Staat de coach al meteen onder druk daar? Daar lijkt het niet meteen op.

Wat er ook zou gebeuren in Astana: de job van Ivan Leko is voorlopig nog veilig. Volgens Het Nieuwsblad zal de nieuwe trainer van Club Brugge pas op het einde van het seizoen worden afgerekend op de resultaten.

Rekening van Ivan Leko wordt na het seizoen pas gemaakt

De titel in de Jupiler Pro League lijkt het belangrijkste doel, maar in de Champions League de top-24 halen is - zeker na de uitschakeling in de Belgische Beker - wel ook een belangrijk gegeven geworden met oog op de toekomst.

En zo staat er wel heel veel druk op de zaak tegen Kairat Almaty. De coach beseft zelf ook dat er na een slechte week tegen Charleroi en La Louvière gewoon moet gewonnen worden tegen de ploeg uit Kazachstan.

Beterschap nodig tegen Kairat Almaty voor Ivan Leko en Club Brugge

De mentaliteit is aanwezig en de resultaten moeten volgen. Enkel op die manier kan de druk worden getemperd op het hele team. En dus wordt het ook zaak om vooral resultaat te gaan boeken in de match tegen Kairat.

Lees ook... Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"›

Het resultaat is voor een keertje misschien zelfs belangrijker dan de manier waarop. Met een overwinning houdt Club Brugge met oog op de slotwedstrijd tegen Olympique Marseille alles in eigen handen met oog op de top-24.