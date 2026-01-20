Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het was een moeilijke week voor Club Brugge en Ivan Leko om aan 2026 te beginnen. En dus staat er meteen héél veel druk op de ketel tegen Kairat Almaty. Staat de coach al meteen onder druk daar? Daar lijkt het niet meteen op.

Wat er ook zou gebeuren in Astana: de job van Ivan Leko is voorlopig nog veilig. Volgens Het Nieuwsblad zal de nieuwe trainer van Club Brugge pas op het einde van het seizoen worden afgerekend op de resultaten.

Rekening van Ivan Leko wordt na het seizoen pas gemaakt

De titel in de Jupiler Pro League lijkt het belangrijkste doel, maar in de Champions League de top-24 halen is - zeker na de uitschakeling in de Belgische Beker - wel ook een belangrijk gegeven geworden met oog op de toekomst.

En zo staat er wel heel veel druk op de zaak tegen Kairat Almaty. De coach beseft zelf ook dat er na een slechte week tegen Charleroi en La Louvière gewoon moet gewonnen worden tegen de ploeg uit Kazachstan.

Beterschap nodig tegen Kairat Almaty voor Ivan Leko en Club Brugge

De mentaliteit is aanwezig en de resultaten moeten volgen. Enkel op die manier kan de druk worden getemperd op het hele team. En dus wordt het ook zaak om vooral resultaat te gaan boeken in de match tegen Kairat.

Lees ook... Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"
Het resultaat is voor een keertje misschien zelfs belangrijker dan de manier waarop. Met een overwinning houdt Club Brugge met oog op de slotwedstrijd tegen Olympique Marseille alles in eigen handen met oog op de top-24. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Kairat Almaty - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Kairat Almaty
Ivan Leko

Meer nieuws

Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

08:40
Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

18:20
6
Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

22:00
5
Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

21:00
1
Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

20:00
1
Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

08:20
1
Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

07:40
🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

07:20
'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

07:30
'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

07:00
2
DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

06:30
Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

23:00
FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

22:20
5
Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

22:40
1
Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

19:00
In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse Analyse

In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse

21:30
1
Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

19:40
41
Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

20:40
DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

20:20
3
De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

19:20
1
Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

18:40
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
15
Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

18:00
2
Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

17:40
15
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

16:00
Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

17:20
Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser

17:00
6
Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

16:30
1
Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

Messoudi kijkt niet weg van wat Beerschot parten blijft spelen: "Niet in ons voordeel"

16:15
2
Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

Degryse legt haarfijn uit waarom de miserie bij Club niet schuld van Hayen is

19/01
12
OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

OFFICIEEL: In de basis tegen Club Brugge maar nu verlaat aanvaller La Louvière

16:00
Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

15:30
Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

Mazzu tevreden bij OH Leuven, ondanks nederlaag tegen STVV

15:15
3
'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

'Cercle Brugge wil voormalige CPL-verdediger terug naar België halen'

15:00
Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week Analyse

Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week

14:40
'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

'FCV Dender duwt door voor sterkhouder van Lierse'

14:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 16:30 Club Brugge Club Brugge
Bodø Glimt Bodø Glimt 18:45 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 21:00 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 21:00 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 21:00 Ajax Ajax
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 PSG PSG
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 21/01 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 21/01 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Bayern München Bayern München 21/01 Union SG Union SG
Newcastle United Newcastle United 21/01 PSV PSV
Chelsea Chelsea 21/01 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 21/01 Liverpool FC Liverpool FC
Juventus Juventus 21/01 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 21/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Praag Slavia Praag 21/01 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht? cartman_96 cartman_96 over Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?" Standard 2.0 Standard 2.0 over Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard cartman_96 cartman_96 over Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser André Coenen André Coenen over FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels zambatta zambatta over De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases Dirk ie Dirk ie over "Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union Jasperd Jasperd over 'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen' André Coenen André Coenen over Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved