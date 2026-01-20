DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

Het wordt ongetwijfeld een drukke dag bij RSC Anderlecht: Danylo Sikan ondergaat aan inkomende zijde zijn medische keuring in Brussel, terwijl er een akkoord is bereikt over het vertrek van Mads Kikkenborg.

UPDATE: de deal is ondertussen ook helemaal in kannen en kruiken. RSC Anderlecht heeft dat laten weten via de sociale media. In een post op X wensen ze hun doelman veel succes in de Noorse competitie.

Twee weken na de opening van de wintertransferperiode zal Sporting Anderlecht op deze dinsdag eindelijk zijn transferactiviteiten lanceren. Een komst en een vertrek worden verwacht bij de club uit de hoofdstad en beiden zijn zo goed als rond.

Inkomende én uitgaande transfer bij RSC Anderlecht

Zoals geweten zal de Oekraïense aanvaller van Trabzonspor Danilo Sikan, zijn medische keuring in Brussel afleggen op deze dinsdag voordat hij zijn contract tekent bij de Mauves. Anderlecht betaalt 3,5 miljoen euro om zijn diensten vast te leggen.

Wat betreft de vertrekkers staat de Brusselse club dan weer op het punt zich te scheiden van Mads Kikkenborg. Volgens Tipsbladet is er een totaalakkoord bereikt met Molde en zou een deal ook heel snel moeten worden beklonken.





Mads Kikkenborg verlaat Anderlecht voor Molde

De 26-jarige doelman zou al zijn contract hebben getekend, dat loopt tot 30 juni 2028, bij de grote Noorse club, die 400.000 euro zou hebben geboden aan Anderlecht om zijn diensten vast te leggen. Om hem te vervangen gaan de Mauves Justin Heekeren contracteren, momenteel bij Schalke 04.

De situatie rond de doelmannen blijft echter een gevoelig onderwerp bij Sporting, aangezien de toekomst van Colin Coosemans nog niet verzekerd is en de club nog een andere doelman kan aantrekken om alle eventualiteiten te dekken.