'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

Foto: © photonews

Het is zover: RSC Anderlecht heeft zijn gewilde spits beet. Danilo Sikan zat maandag op het vliegtuig met bestemming Brussel en zal er dinsdag zijn medische testen afleggen, waarna niets een handtekening nog in de weg staat.

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het zo goed als rond: Danilo Sikan hing maandag letterlijk in de lucht, want hij was met het vliegtuig op weg van Turkije naar België. Daar zal hij een meerjarig contract gaan tekenen.

Op dinsdagmorgen zijn de medische testen ingepland, daarna zal hij volgens diverse bronnen tekenen tot juni 2030. Op die manier halen ze bij Anderlecht een spits in huis die ze qua profiel al maanden op het oog hadden.

Besnik Hasi wil niet per se een kunstenaar - hij wil gewoon een spits met betere technische kwaliteiten en afmakerskills dan de vertrokken Luis Vazquez. De Argentijn leek het profiel te hebben om zijn trainer te bekoren, maar het probleem was zijn niveau.

Danilo Sikan komt er dus niet om het stadion met technische bewegingen te doen verstommen. Alle Oekraïense bronnen benadrukken zijn kwaliteiten: pressing, activiteit, een teamspeler - maar degenen die dromen van een nieuwe Matias Suarez, die net met pensioen is, zullen zich bedrogen voelen. Sikan is eerder een nieuwe Oleg Iachtchouk, om een landgenoot te citeren.

Hij heeft grote namen - en een voormalige Mauve

Als we een blik werpen op de spelers naast wie Danilo Sikan zich heeft ontwikkeld, vallen enkele grote namen op. Zo speelde hij onder andere 53 wedstrijden met een zekere Mykhaylo Mudryk bij Shakhtar Donetsk - een aanvaller waar heel Europa naar uitkeek, maar die zijn transfer naar Chelsea, geschat op ongeveer 100 miljoen euro, erg slecht heeft beleefd.

Bij Trabzonspor, naast Stefan Savic, voormalig verdediger van Manchester City en Atlético Madrid, heeft Sikan waarschijnlijk veel geleerd. Ook zal er naast hem een zekere Kazeem Olaigbe spelen. Maar qua Mauve is het natuurlijk Bogdan Mykhaylichenko die Sikan advies kon geven: de nieuwe RSCA-aanvaller speelde 28 wedstrijden naast de voormalige Brusselse verdediger bij Shakhtar.

Oekraïner betrokken

Geboren in Jytomyr, in het westen van Oekraïne, sloot hij zich snel aan bij Shakhtar Donetsk, een club uit de Donbas-regio waar de oorlog destijds al woedde. Daarna werd hij uitgeleend aan FC Mariupol, lang vóór de invasie van 2022 waarbij de stad werd verwoest.

Tijdens een stage met zijn club Shakhtar kwam hij in conflict met Russen op vakantie die, door het logo op zijn trainingspak te zien, begonnen hem uit te dagen. Later, in Turkije, ging hij zelfs zo ver dat hij Russische vlaggen kocht die vrij te koop waren... om ze vervolgens in de dichtstbijzijnde prullenbak te gooien.

Zilveren Schoen op het WK-U20 ... achter Haaland

De grootste internationale prestatie van Danylo Sykan vond plaats tijdens het WK-U20 van 2019. Toen hij bij Mariupol was uitgeleend, maakte de Oekraïense aanvaller 4 doelpunten in 6 wedstrijden voor zijn nationale team, waardoor hij de tweede topscorer van het toernooi werd.

Resultaat: een zilveren Schoen-titel van het toernooi, behaald achter een zekere... Erling Haaland. Een wat artificiële tweede plek aangezien de Noor 9 doelpunten maakte... in één wedstrijd, tegen Honduras tijdens een 12-0 overwinning.

