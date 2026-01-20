Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

Bij Club Brugge wordt volop werk gemaakt van een aantal transfers. Zowel inkomend als uitgaand zou er deze winter wel eens heel wat kunnen gebeuren. Een uitgaande deal lijkt alvast heel erg nabij te komen.

Club Brugge is van plan zich te ontdoen van linksachter Renzo Tytens. Dat laat alvast Het Nieuwsblad weten in de krant van dinsdag. Daarmee ziet blauw-zwart een zoveelste linksachter de rangen van de club verlaten.

Nieuwe uitgaande transfer voor Club Brugge

Tytens werd in de zomer van 2024 in huis gehaald als wissel op de toekomst. Met Maxim De Cuyper en Bjorn Meijer had Tytens op dat moment nog een aantal interessante spelers voor zich in de pikorde bij Club Brugge.

Tytens is een Antwerpenaar die sinds 2015 in de jeugdreeksen van PSV speelde. In 2022 kreeg hij daar zijn eerste contract, in 2024 kwam hij vervolgens over naar Club Brugge en nu lijkt hij klaar voor een nieuw, buitenlands avontuur.

Met dank aan Mortensen?

Volgens de krant kan hij naar het Deense Lyngby en zou die deal al zo goed als in kannen en kruiken zijn. Hij zou er de opvolger moeten gaan worden van Gustav Mortensen, die onlangs naar Standard de Liège trok.



Voor hij naar PSV trok was hij ook actief bij de jeugd van KV Mechelen, Royal Antwerp FC en KFC Schoten SK. De speler heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 250.000 euro, maar zou voor zo'n 150.000 euro verkocht worden.