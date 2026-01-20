Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Club Brugge wordt volop werk gemaakt van een aantal transfers. Zowel inkomend als uitgaand zou er deze winter wel eens heel wat kunnen gebeuren. Een uitgaande deal lijkt alvast heel erg nabij te komen.

Club Brugge is van plan zich te ontdoen van linksachter Renzo Tytens. Dat laat alvast Het Nieuwsblad weten in de krant van dinsdag. Daarmee ziet blauw-zwart een zoveelste linksachter de rangen van de club verlaten.

Nieuwe uitgaande transfer voor Club Brugge

Tytens werd in de zomer van 2024 in huis gehaald als wissel op de toekomst. Met Maxim De Cuyper en Bjorn Meijer had Tytens op dat moment nog een aantal interessante spelers voor zich in de pikorde bij Club Brugge.

Tytens is een Antwerpenaar die sinds 2015 in de jeugdreeksen van PSV speelde. In 2022 kreeg hij daar zijn eerste contract, in 2024 kwam hij vervolgens over naar Club Brugge en nu lijkt hij klaar voor een nieuw, buitenlands avontuur.

Met dank aan Mortensen?

Volgens de krant kan hij naar het Deense Lyngby en zou die deal al zo goed als in kannen en kruiken zijn. Hij zou er de opvolger moeten gaan worden van Gustav Mortensen, die onlangs naar Standard de Liège trok. 


Voor hij naar PSV trok was hij ook actief bij de jeugd van KV Mechelen, Royal Antwerp FC en KFC Schoten SK. De speler heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 250.000 euro, maar zou voor zo'n 150.000 euro verkocht worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge

Meer nieuws

Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

12:20
Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

12:00
Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan" De derde helft

Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan"

11:00
De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

11:40
2
Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

08:20
2
'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

11:20
2
Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

09:30
1
Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

08:40
5
Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

08:00
DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

10:00
'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

07:00
11
'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

09:00
2
🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

07:20
Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

07:40
'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

07:30
Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

22:00
8
DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

06:30
Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

23:00
Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

21:00
1
Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

22:40
1
In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse Analyse

In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse

21:30
1
Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

20:00
2
FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

22:20
5
DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

20:20
3
Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

19:00
Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

19:40
44
Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

20:40
Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht?

18:20
8
Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

18:00
3
De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

19:20
1
Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

18:40
Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

17:40
15
Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

Marco Ilaimaharitra kreeg het zwaar te verduren in Waalse derby: "Het was speciaal om tegen hem te spelen"

15:30
Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

17:20
Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

13:00
15
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/01: Yaya Guindo - Onyedika

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

LLO LLO over Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details Johnnie Walker Johnnie Walker over Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte Test12 Test12 over De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf William Wallace William Wallace over Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw" laszlo laszlo over 'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen' franchi franchi over Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser franchi franchi over Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht? Andreas2962 Andreas2962 over "Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved