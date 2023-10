Rene Vandereycken ziet waar Standard beter kon doen tegen Anderlecht

Standard maakte zondag een geweldige comeback in de Clasico tegen Anderlecht. De club uit Luik boog een achterstand van 0-2 om in 3-2 winst. Toch liep niet alles goed bij de Rouches.

Gezien de gehele wedstrijd vond René Vandereycken wel dat Standard de betere ploeg was. "Ondanks dat het in de eerste helft al 0-3 had kunnen staan, vond ik Anderlecht niet de betere ploeg. Anderlecht heeft gewoon zijn momenten gepakt en goed afgewerkt."

De ex-bondscoach zag dat de linkerkant bij Standard te kwetsbaar was. "De linkerflank van Standard was defensief een teer punt. Djenepo was niet per se slecht een-tegen-een, maar hij stond vaak iets te hoog."

Ngoy scoorde het winnende doelpunt door mee naar voor te gaan. Toch vindt Vandereycken dat hij dat niet te vaak moet doen. "Ook Ngoy ging vaak mee naar voor, waardoor er veel ruimte in die zone lag. Daar profiteerde Hazard met zijn vrije rol van."