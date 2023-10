Vincent Janssen doet het speciale relaas van hoe hij zijn vrouw ontmoette: "Ik zat wat te scrollen op Instagram..."

Vincent Janssen heeft het Nederlands elftal vaarwel gezegd en dat zal ook zo blijven. Een terugkeer voor het EK van volgend jaar zit absoluut niet in zijn plannen. Hij concentreert zich nu op zijn familieleven nadat hij net voor WK in Qatar trouwde met zijn Talia.

Janssen leerde zijn vrouw kennen toen hij in Mexico speelde. Al was dat nog wel een apart verhaal. "De pandemie was net losgebarsten. Ik was nog niet lang in Mexico en zat wat te scrollen op Instagram. Wow, dacht ik, dit is een mooie vrouw! Ik heb haar een berichtje gestuurd en we zijn aan de praat geraakt", doet hij het verhaal in HUMO.

Het duurde wel een tijdje vooraleer de twee elkaar fysiek konden ontmoeten. "Niks geks, heel rustig. Na een maandje begonnen we te facetimen, meer zat er niet in (lacht). Weer een maandje later zou ik naar haar toe gaan. Zij woonde in Austin, Texas, net over de grens met Amerika, op een uurtje vliegen van Monterrey."

"De dag voor ik zou vertrekken, kreeg ik covid en moest ik mijn vlucht cancelen. Twee weken later is zij naar mij gekomen. Vanaf dat weekend zijn we onafscheidelijk."