SK Beveren, SK Lierse en RFC Seraing boven terwijl Club NXT en Jong Genk zich laten verrassen

In de Challenger Pro League stonden een aantal mooie wedstrijden op het programma. Drie clubs zien wat extra zonlicht verschijnen in de catacomben.

SK Beveren - Franc Borains

In de eerste helft was de wedstrijd al bijna gespeeld. SK Beveren ging rusten met een 2-0 voorsprong dankzij doelpunten van Goduine Koyalipou en Jakov Filipovic.

De bezoekers konden in de tweede helft geen vuist maken en het was zelfs SK Beveren dat de voorsprong verder kon uitdiepen. Goduine Koyalipou legde met zijn tweede van de avond de 3-0 eindstand vast.

Jong Genk - SK Lierse

Thomas Claes bracht Jong Genk nog op voorsprong, maar dan was het de zoon een voormalige KRC Genk legende die hen de das omdeed. Obbi Oulare zette de gelijkmaker op het bord.

SK Lierse maakte het zichzelf moeilijk door na 50 minuten nog met 10 op het veld te staan. Viktor Boone pakte zijn tweede gele kaart en mocht de kleedkamers opzoeken.

Het was Thibaut Van Acker die via de stip de voorsprong voor de bezoekers op het bord bracht en diep in de toegevoegde tijd bracht Sebastiaan Brepels soelaas. Zo won Lierse met 1-3 op het veld van Jong Genk.

RFC Seraing - Club NXT

Eerder op de dag ging Club NXT verrassend onderuit tegen Seraing. Dankzij een eigen doelpunt van Jano Willems kwamen de Bruggelingen al vroeg op achterstand. In de eerste helft kon Girald Kilota de voorsprong nog verder uitdiepen.

In de tweede helft kon Club NXT via Romeo Vermant nog wel aanknopen, maar punten werden er niet meegenomen uit Luik. Zo zien de Bruggelingen concurrenten Zulte Waregem en Lommel zelfs een punt uitlopen na hun gelijkspel van vrijdagavond.