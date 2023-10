Statistiek over KRC Genk onbekend: "Wist ik zelfs niet"

KRC Genk blijft met ups en downs presteren. De ruime zege tegen KV Mechelen werd gevolgd door een scoreloos gelijkspel tegen Ferencvaros.

De prestatie tegen KV Mechelen van afgelopen weekend deed het beste vermoeden voor het duel in de Conference League tegen Ferencvaros, maar de troepen van trainer Wouter Vrancken bleven steken op een 0-0-gelijkspel.

Twee wedstrijden na elkaar winnen lukte nog altijd niet. “Of dat leeft in de groep? Helemaal niet”, zegt Bryan Heynen vastberaden. “Als jij het niet gezegd had, wist ik zelfs niet dat we nog geen twee opeenvolgende wedstrijden wonnen.”

Kortrijk is de volgende opdracht voor de Limburgers. “Maar makkelijk wordt dat niet”, gaat Heynen verder. “Ze kenden een moeilijke seizoenstart, maar zitten intussen in de goede flow. We weten ook dat de omstandigheden in het Guldensporenstadion niet gemakkelijk zijn en moeten zorgen dat we daar klaar voor zijn. We gaan ons best doen en proberen de drie punten mee naar huis te nemen.”

Het schema blijft druk, met de beker, Antwerp, Ferencvaros en OHL voor de interlandbreak. “We zijn professionals, dus het deert ons niet. We moeten nu goed onze rust nemen en zorgen dat we zondag klaar zijn voor de strijd. Roteren? Dat is een keuze van de trainer. Ik denk dat iedere voetballer liever wedstrijden speelt dan traint, dus we zullen er zondag staan.”