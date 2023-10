Antwerp-kapitein Alderweireld scherp na late nederlaag tegen Club Brugge: "We geven gewoon twee goals weg"

Antwerp is in de laatste minuten nog een punt kwijtgespeeld tegen Club Brugge. The Great Old slikte nog een goal van Hans Vanaken en verloor met 2-1.

Antwerp was na een zwakke eerste helft van beide ploegen dan toch nog op achterstand gekomen na een goal van Jutgla. Ilenikhena maakte 20 minuten voor tijd nog gelijk voor Antwerp, maar Vanaken bezorgde Club nog de drie punten in het slot.

Antwerp-kapitein Toby Alderweireld was na de wedstrijd gefrustreerd om de Brugse twee tegendoelpunten. "We spelen een volwassen wedstrijd, maar geven gewoon twee goals cadeau. Normaal zijn we heel solide achteraan, nu geven we twee goals weg."

Weinig kansen van Antwerp

De landskampioen gaf zelf niet veel weg, maar creëerde ook zelf weinig kansen. "We hebben inderdaad niet veel kansen bijeen gevoetbald. In de opbouw waren we soms goed, we controleerden, maar creëerden te weinig", zei Alderweireld nog.

De Antwerp-kapitein ziet wat er schort. "Ik denk dat we op zich goed voetballen tot op een bepaalde hoogte van het veld, dan ontbreekt er soms iets. We zitten momenteel in een dipje, maar dat heeft elke ploeg wel eens. We moeten gewoon keihard werken, alles analyseren en dan komen we er wel uit."