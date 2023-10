Oplossing in eigen huis: Haalt Antwerp Michael Frey terug bij de A-kern?

Royal Antwerp FC beleeft moeilijke tijden. Al zou de oplossing wel eens in eigen huis aanwezig kunnen zijn met Michael Frey.

Michael Frey zit momenteel in de B-kern van Royal Antwerp FC. Nochtans lijkt hij wel precies te zijn wat The Great Old op dit moment nodig heeft.

Maar na problemen met trainer Mark van Bommel vorig jaar lijkt een terugkeer haast onmogelijk, tenzij de Nederlander zich over wat gebeurde kan zetten.

“Dat is moeilijk, hè”, zegt Patrick Goots aan Het Nieuwsblad. “Het moet er echt over geweest zijn tussen die twee. In Genk. Neus tegen neus. Van Bommel heeft ook gezegd: als Frey was gebleven, waren we geen kampioen geworden.”

Het probleem blijft vooral in het offensieve departement zitten. “Ik vind dat elke topploeg twee goeie spitsen moet nemen. En eigenlijk nog een derde erachter. Als je Janssen eraf haalt, dan moet je een jongen van zestien jaar laten spelen. Of Balikwisha diep zetten. Of Kerk. Dat is wel een gebrek.”

Al lijkt Kerk niet de optie te zijn die Antwerp nodig heeft. “Vorig jaar denk ik dat dat niet verkeerd was. Blijkbaar was het een opportuniteit omdat hij weg kon in Rusland. Die heeft in de titelstrijd wel vijf, zes superbelangrijke doelpunten gemaakt. In Nederland had hij blijkbaar de meeste geslaagde dribbels. Ik heb die dribbels in België nog niet gezien.”