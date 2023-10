Owen Wijndal over zijn avontuur in JPL: "Dat heb je niet in Nederland" en "Niet alle trainers kunnen dat"

Royal Antwerp FC huurt Owen Wijndal van Ajax. Tegen Club Brugge wordt hij weer in het basiselftal verwacht.

Ajax en Antwerp, het lijkt wel een wereld van verschil. “Vooral omdat de competities zo verschillend zijn”, zegt Wijndal aan De Zondag. “Ik vind dat er in België niet moeilijker, maar vooral… stugger wordt gevoetbald. Antwerp is één van de beste voetballende ploegen en dan merk je dat de tegenstanders heel vaak inzakken. Dat heb je minder in Nederland.”

Ondanks de 17 op 33 in de competitie en 0 op 9 in de Champions League blijft de grote kritiek op The Great Old toch uit. Iets wat ongetwijfeld te maken heeft met de figuur van trainer Mark van Bommel.

Hij lijkt incontournable te zijn, totaal anders dan bij Club Brugge bijvoorbeeld waar Ronny Deila wel al onder vuur ligt. Wijndal soms dan ook de vijf grootste kwaliteiten van zijn trainer op de Bosuil op.

“Hoe hij iedereen bij de les houdt. Zijn peoplemanagement. Zijn tactische voorbereiding, hij kan ongelooflijk goed een gameplan opstellen. Als we ons houden aan dat plan is de kans altijd heel groot dat we winnen”, klinkt het.

Maar er is nog meer. “Vier: zijn trainingen waarin hij àltijd iederéén scherp kan houden. En 5: vooral zijn communicatie met zijn spelers. Ik vind het zijn belangrijkste kwaliteit, hoe hij spelers vertrouwen kan geven en boven zichzelf kan doen uitstijgen. Ondervind ik aan mezelf en als ik wat rond mij kijk, merk ik dat ook bij de andere spelers. Niet alle trainers kunnen dat.”