SL16 geeft het goede voorbeeld aan grote broer Standard

Als beslist door de voetbalgoden moet zowel Standard als hun beloften het opnemen tegen een club uit Oost-Vlaanderen. Eén is alvast succesvol.

SL16, de beloften van Standard, die uitkomen in de Challenger Pro League konden alvast hun weekend al winnend afsluiten. Ze wonnen namelijk tegen SK Deinze.

De Luikenaars kwamen in eigen huis op voorsprong in de 10de minuut via Romaine Mundle. Dit was tegelijkertijd de ruststand.

SK Deinze probeerde het tij te keren door tijdens de rust drie wissels door te voeren. Dit loonde want via strafschop kwam SK Deinze langszij. het was Souleymane Anne die het doelpunt op zijn naam mocht schrijven. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd bracht Romaine Mundle SL16 terug op voorsprong. Met zijn tweede van de avond werden tegelijkertijd de drie punten thuis gehouden.