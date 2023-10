Eden Hazard spreekt over zijn relatie met de Gouden Bal: "Je droomt ervan, maar..."

De grootsten uit de wereldvoetbal kwamen gisteravond samen bij de Ballon d'Or ceremonie. Net gepensioneerde Eden Hazard was ook van de partij.

Gisteren overhandigde Eden Hazard ter gelegenheid van de Ballon d'Or, de Raymond Kopa-trofee aan Jude Bellingham. Nadien had hij het ook nog even over de hoogste beloning van de avond, die velen tijdens zijn carrière als zijn doel beschouwden. Zijn twee achtste plaatsen in de Ballon d'Or in 2015 en daarna in 2018 blijven zijn beste seizoenen op dit gebied.

In een gesprek met L'Equipe vertrouwt Eden toe dat de prijs altijd geassocieerd zal worden met Zinedine Zidane: "Voor mij vertegenwoordigt Zizou de Ballon d'Or. Deze trofee is hem. Het waren goede tijden. Toen we klein waren, keek ik naar de ceremonie met mijn broers. Dus ja, het brengt veel goede dingen met zich mee."

De voormalige Rode Duivel heeft er geen spijt van dat hij zijn naam niet op de lijst met winnaars heeft kunnen schrijven: "Als je heel jong bent, droom je er natuurlijk van. Daar moet je van dromen, dat is wat je vooruit doet gaan. Maar achteraf, als je een voorproefje krijgt van de professionele wereld en alle goede spelers ziet, besef je al snel dat het moeilijk is om ze te pakken te krijgen."