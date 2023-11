Verheyen en Courtois bikkelhard voor gewezen topbelofte (ex-Standard, Antwerp, Club en Essevee): "Geen volume, raakt niet meer op het hoogste niveau"

Obbi Oulare ging met Lierse Kempenzonen hard onderuit in eigen huis tegen Royal Antwerp FC: 1-4. Na de wedstrijd hadden de analisten het over de gewezen spits van toch wel wat clubs op het hoogste niveau.

Mamadou Obbi Oulare is nog steeds 'maar' 27 jaar, maar heeft wel al heel wat watertjes doorzwommen. Hij speelde bij onder meer RWDM, Standard, Antwerp, Zulte Waregem en Club Brugge en had ook een aantal buitenlandse avonturen bij Watford en Willem II.

Door allerlei zware blessures en veel brute pech zit hij nog steeds maar aan een dikke 100 wedstrijden doorheen zijn carrière, waarin hij volgens Transfermarkt 19 keer scoorde en 9 assists gaf. Magere cijfers voor een speler van 27.

© photonews

Tegen Antwerp speelde hij geen weergaloze wedstrijd: "Heel vreemd hoe hij een owngoal maakte", opperde Imke Courtois bij Sporza. Bijgesprongen door Gert Verheyen: "Onverklaarbaar eigenlijk. Dat kan je niet uitleggen hoe je dat doet."

Rest de vraag: zien we hem ooit nog op het hoogste niveau terug? "Hij geeft me niet de indruk nog op het hoogste niveau te kunnen raken", aldus Verheyen. "Op het moment dat Lierse na de 1-1 energie neemt gaat hij daar wel in mee, maar voor de rest zie je hem na elke inspanning tijd nodig hebben om te recupereren."

Geen volume

"Dat kan je je niet permitteren op dit niveau. Het is een goede gast, aangenaam om mee te werken ook. Maar om een lange carrière te maken daar kon je wel wat op aanmerken. Soms kon hij het wel opbrengen, maar hij kon het niet altijd volhouden."

Ook Imke Courtois was streng: "Hij heeft geen volume. Zijn wendbaarheid is niet dat, al komt hij terug uit een zware blessure. Jammer, want hij was echt beloftevol en heeft een geweldig lijf en het is een geweldige vent."