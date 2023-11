Bas Dost neemt (voorlopig?) afscheid van voetbal en geeft gezondheidsupdate: "Heeft niets te maken met vaccinaties"

Bas Dost, die vorige week tijden AZ-NEC in elkaar stortte heeft een update van zijn gezondheidstoestand gegeven. De Nederlandse ex-spits van Club Brugge heeft een hartprobleem en stopt - voorlopig - met voetballen.

ardioloog vernomen wat de oorzaak is van wat mij is overkomen tijdens de wedstrijd AZ – NEC in Alkmaar”, klinkt het. “Ik heb de afgelopen dagen veel onderzoeken gehad en die hebben uitgewezen dat ik een ontstoken hartspier (myocarditis) heb."

"Er kunnen diverse redenen zijn waardoor een hartspier ontstoken raakt en de gevolgen kunnen best groot zijn, maar ik heb geluk gehad dat ik op het veld succesvol gereanimeerd ben. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik de medici van NEC en AZ ben voor hun adequate optreden daar op het veld."

“De komende dagen gaan de onderzoeken door en daarna zal ik naar huis gaan en moet ik rust nemen om hier volledig van te kunnen herstellen”, stelt Dost over zijn sportieve toekomst. “Na dat moment krijg ik pas meer inzicht in mijn toekomst en vanaf dan kan ik daar meer over delen."

"Voor nu neem ik even afstand van het voetbal en ga ik de komende tijd doorbrengen met mijn gezin en familie. Ik hoop dat iedereen dat respecteert. Ik kom me de komende maanden vanzelf weer melden in het Goffertstadion. Dan zal ik ook een keer mijn verhaal doen, vooral om de sportwereld te helpen en te leren van wat mij is overkomen en waardoor ik het nog kan navertellen."

Geen gevolg van vaccinatie

"Graag wil ik benadrukken dat mijn ontsteking niets met vaccinaties te maken heeft. Ik heb mijn ploegmaats gezegd dat ik vertrouwen heb in mijn herstel en dat ik er weer bovenop kom. Ik hoop dat zij zich nu weer kunnen focussen op het voetbal."