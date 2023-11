Bij Anderlecht zijn ze héél voorzichtig met 'atypisch' Cercle: "Het doet me denken aan toen we tegen Marcelo Bielsa speelde,"

Anderlecht heeft het altijd moeilijk met Cercle Brugge. De laatste jaren werd er twee keer gewonnen en twee keer verloren. Maar de Vereniging zit nu wel in een heel goeie periode en daagt de topteams uit voor de top zes.

Brian Riemer weet wat op hem afkomt: Cercle Brugge is een speciaal geval in België. "Het is geen ploeg als Leuven, Mechelen of Standard. Weet je, met alle respect, tactisch komt bij die ploegen vaak en veel van hetzelfde voor. Bij Cercle niet. Je moet je eraan aanpassen. Niet dat we alles overboord gaan gooien, maar we zullen directer moeten zijn."

Amuzu en Delaney, vraagtekens voor de basis

Dat brengt hoofdbrekens met zich mee. Want eigenlijk heb je tegen de Vereniging snelheid nodig om over hun pressing te kunnen spelen. "Ja, Amuzu heeft de laatste weken wat kleine ongemakken gehad en daarom hebben we hem niet gebruikt. We wilden hem laten genezen, maar nu traint hij mee en voelt zich voor het eerst sinds lang heel goed."

"En of ik Delaney ga zetten en voor wie? Dat is ook zo'n vraag die ik me stel. Verander ik iets aan het elftal dat het de laatste weken zo goed deed? Ik moet ook zien wat de beste samenstelling van het middenveld is tegen Cercle."

Debast en Vertonghen zijn gewaarschuwd

Cercle gaat Anderlecht alvast niet laten rondtikken zoals OH Leuven dat deed. "Dat weten we. We gaan geen 45 passes geven om daarna de bal tussendoor te kunnen spelen. Ik denk dan terug aan mijn periode in Engeland toen we tegen Leeds speelden. Bielsa maakte er ook altijd iets speciaals van. Maar tegen zo'n team liggen andere mogelijkheden. Maar je moet een plan hebben en daar hebben we op getraind."

Riemer gaf ook aan dat hij waarschijnlijk wel gaat wisselen in vergelijking met de voorbije drie competitiematchen. "We moeten rekening houden met de speelwijze van Cercle. Er zullen mogelijk een paar veranderingen zijn."

Wij gokken dat hij Amuzu toch in de basis zal zetten om de bal eens naar voor te kunnen gooien. "Al is Francis ook geen 90 minuten-speler. Ik moet zien wat het beste is voor het team."

En ook zijn verdedigers kregen nog een waarschuwing. "Denkey is een heel goeie spits. Het wordt een uitdaging voor Zeno en Jan. Hij is fysiek heel sterk en zorgt ervoor dat er heel wat 'runs' rond hem kunnen gebeuren."