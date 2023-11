Dit is misschien wel hét geheime wapen in de Belgische titelrace

Tegen Meux in de Beker van België won Union SG uiteindelijk met 2-1. En daar mocht het - andermaal - vooral de invallers voor danken. Zijn zij het geheime wapen van de Brusselaars?

"We spelen vijf wedstrijden in twee weken. Het gaat heel hard, de matchen volgen elkaar heel snel op. En dan heb je iedereen nodig", aldus coach Alexander Blessin.

"Ik heb het altijd al gezegd en nu is het een moment om het in de praktijk te brengen", aldus de coach van Union SG. Die er flink op los roteerde tegen Meux.

In de breedte

In de breedte heeft Union dan ook een stevige en sterke kern, zoveel is duidelijk. En dat kan ook zijn gevolgen hebben in de titelrace.

Ook spelers als Fedde Leysen lijken dus ook hun kans te kunnen krijgen. En wie weet kunnen ook zijn dan in de rest van het seizoen hun stempel drukken.