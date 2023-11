Een Clasico in de beker: Een goede herinnering voor Standard, iets minder voor Ricardo Sa Pinto...

De loting voor de 8e ronde van de Belgische beker is bekend, tot grote vreugde van de fans. We zullen inderdaad getrakteerd worden op een nieuwe clash tussen Anderlecht en Standard. Net als op de avond van 9 november 2017.

De Clasico is een grote klassieker in het Belgische voetbal, tussen twee gekroonde reuzen: RSC Anderlecht en Standard Luik. Terwijl de twee ploegen elkaar elk jaar ontmoeten in de competitie, met de recente 3-2 overwinning van Standard in een rumoerig Sclessin, zijn hun ontmoetingen in de Belgische beker zeldzamer.

De laatste keer was op 9 november 2017. In de achtste finales, dezelfde fase als nu het geval zal zijn. Die wedstrijd wordt in het Lotto Park van Anderlecht gespeeld.

RSC Anderlecht was toen de regerend Belgisch kampioen. Bij de Mauves liet René Weiler zijn plaats op de bank aan Hein Vanhaezebrouck. Bij Standard nam een zekere Ricardo Sa Pinto de ploeg over na het vertrek van José Riga.

Het verhaal van het pintje

De wedstrijd kende een vliegende start. Standard nam de verdediging van Anderlecht bij de lurven. Orlando Sa alarmeerde Matz Sels. De Portugese spits raakte de paal en zette Standard op voorsprong. Diezelfde Orlando Sa tekende vervolgens voor een penalty, maar Edmilson Junior knalde zijn inzet tegen de lat.

De tweede helft werd een aantal keren onderbroken door Anderlecht-fans die met vuurpijlen gooiden. Het was toen dat een bekertje bier in de richting van Ricardo Sa Pinto gegooid werd.

Het circus van Ricardo Sa Pinto

Het pintje bier miste zijn doel en landde slechts centimeters van Sa Pinto's voet. De Portugese coach zag er echter uit alsof hij door de bliksem was getroffen en zakte plots in elkaar, zijn voet vastgrijpend.

Deze simulatie maakte de Anderlecht bank woedend, maar ook Sa Pinto, die in woede uitbarstte en een verhitte discussie uitlokte met de scheidsrechter, Luc Wouters. Zelfs zijn eigen speler, Sébastien Pocognoli, probeerde hem te kalmeren.

Nadat hij door Wouters van het veld was gestuurd, gaf Sa Pinto enkele momenten na het einde van de wedstrijd, die door Standard met 0-1 werd gewonnen, een surrealistisch interview bij RTL Sport. "Ik voelde iets zwaar op mijn voet vallen. Ik hield mijn voet vast om te zien wat het was, want ik kon niet zien wat er op me viel. Was het nodig om op de grond te vallen? En het projectielwerpen, mag dat?"

Vandaag is het een biertje, morgen is het iets anders!

"Ik kreeg iets op mijn voet en moest het veld verlaten, dat is niet normaal. Ik accepteer niet dat de situatie wordt omgedraaid. Ik ben nerveus over deze situatie. Je kunt zoiets niet laten gebeuren! Als het bier op mijn hoofd valt, is de wedstrijd voorbij! Vandaag is het één biertje en morgen is het iets anders. Maar ik sta weer op. Ik ben een man van oorlog en strijd."

Ondanks zijn rechtvaardigingen werd Sa Pinto zowel binnen als buiten België bespot. De Portugese televisie maakte zelfs een parodie op zijn interview na de wedstrijd met Stéphane Pauwels. We zijn de parodie weer tegengekomen en geloof ons, het is de moeite waard, vooral het naspelen van de bier 'worp' (vanaf 2:12).