Exclusief - Bart Verbruggen past zich nog steeds aan in Engeland: "Alles gaat sneller dan in België"

Bart Verbruggen was een van de beste keepers in de Belgische competitie afgelopen seizoen. Hij maakte in de zomer de overstap naar Brighton & Hove Albion. Hij heeft moeite om indruk te maken in Engeland en vertelt ons daar alles over!

Bart Verbruggen (21) was vorig seizoen een van de sensaties van de Jupiler Pro League. Na een ongelooflijke periode bij Anderlecht verzekerde hij zich in minder dan zes maanden van een overstap naar de Premier League voor 20 miljoen euro.

Verbruggen had een paar weken nodig om te wennen aan het Engelse voetbal en daar maakt hij geen geheim van als we hem ernaar vragen. "Ja, het was een grote sprong voorwaarts, om eerlijk te zijn. De Premier League is de grootste competitie ter wereld, met de beste spelers ter wereld. Alles gaat een beetje sneller dan in België", bekent de voormalige doelman van RSCA.

Verbruggen: "Ik ben trots om voor Nederland en Brighton te spelen".

"Maar ik heb het hier erg naar mijn zin. Ik leer nog elke dag bij en ik ben erg blij om in Engeland te zijn," vervolgt Verbruggen. Het is allemaal heel snel gegaan voor de Nederlander, die niet alleen van de JPL naar de Premier League verhuisde, maar ook op korte tijd de nummer 1 van Nederland werd.

"Ik heb me hier van kinds af aan op voorbereid. Maar ik ga niet tegen je liegen: het is heel snel gegaan," geeft Bart Verbruggen toe. "Dat gezegd hebbende, als speler is dit waar je van droomt. Je wilt alles nu. Ik ben heel blij, heel trots om te kunnen zeggen dat ik het Nederlands shirt mag dragen en dat ik voor Brighton speel.

Nu moet hij alleen nog zijn status bevestigen. Het voormalige wonderkind van Anderlecht weet dat hij daartoe in staat is. "Ik wil me blijven verbeteren en ik ben er elke dag mee bezig om vooruit te blijven gaan en mijn team te helpen", besluit Verbruggen ambitieus.