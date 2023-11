Mark Van Bommel beschouwt voor op belangrijk duel tegen Genk: "Zal altijd verbonden zijn aan het kampioenschap, het mirakel, maar ..."

De topper van het weekend is er eentje tussen Antwerp en KRC Genk. Het is al van de befaamde titelmatch geleden dat beide teams nog eens tegen elkaar uitkwamen.

"Racing Genk zal voor altijd verbonden zijn aan het kampioenschap voor ons", aldus Mark van Bommel in aanloop naar het belangrijke duel. "Minuut 93:33, het mirakel. Maar ik verwacht niet dat het een extra motivatie voor Genk zal zijn, die titelmatch."

Volgens de oefenmeester van Antwerp hebben de spelers van Genk geen externe motivatie nodig en zullen ze sowieso gewoon willen winnen. Iets wat The Great Old ook graag nog eens zou doen tegen de Limburgers.

Nooit aanpassen

De Nederlandse oefenmeester van stamnummer 1 hoopt op een leuke partij. Dat geeft hij aan in Het Nieuwsblad: "Het is altijd prettig als er open wordt gevoetbald, en de beste domineert."

"Genk is een geslepen ploeg, waar patronen en discipline in zitten. Daarin lijken Wouter en ik wel wat op mekaar, we gaan ons nooit aanpassen."