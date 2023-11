Rode Duivel krijgt leuke prijs in Nederland en toont meteen enorme ambitie

PSV Eindhoven blijft winnen in de Eredivisie. En daar mag het onder meer de jonge Rode Duivel Johan Bakayoko voor danken. Die valt nu ook in de prijzen.

PSV Eindhoven is in alle competities goed bezig en zeker in de Eredivisie is de Lampenclub als een speer vertrokken. En dat heeft nu ook een prijs opgeleverd.

De Belg is uitgeroepen tot 'Johan Cruijff Talent van de Maand' in de Eredivisie. En dat vond de Rode Duivel heel leuk. Het scherpt ook zijn ambities extra aan.

De jongeling staat overigens ook in het elftal van de maand van de Eredivisie, dat werd samengesteld met stemmen van lezers en data.

𝗘𝗥𝗘𝗗𝗜𝗩𝗜𝗦𝗜𝗘 𝗫𝗜 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛 🏆 📊



🇳🇱 Het Eredivisie Elftal van de Maand Oktober op basis van data en stemmen uitgebracht in KPN Man of the Match 📲



"Dit geeft nog meer ambitie", reageerde Bakayoko in een reactie op de webstek van de Eindhovenaars. "Dit is voor mij een extra bevestiging."