Vanaken verdedigt ploegmaat met vuur: "Hoeveel keer speelde hij hier kampioen?"

Er is dit seizoen al veel kritiek gekomen op de verdediging van Club Brugge. De clean sheets waren zeldzaam en het maakte het voor blauw-zwart moeilijker om matchen te winnen. Met name Brandon Mechele werd op de korrel genomen.

En daar kan Hans Vanaken niet mee lachen. Hij verdedigt zijn ploegmaat die al bijna zijn hele carrière aan zijn zijde staat. "Veel goals slikken heeft nooit te maken met de defensie alleen. Ik vind die aanhoudende kritiek op Mechele onbegrijpelijk", zegt hij in KVW.

Want het cv van Mechele spreekt voor zich. "Brandon is gewoon een secure en betrouwbare centrale verdediger. Voorgaande jaren had hij wel meer ervaring naast zich, Denswil en zo, nu wordt hij omringd door jonge gasten."

Kritiek op Mechele is niet eerlijk

"Daar betaal je voor. Hem vergelijken met Jan Vertonghen of Toby Alderweireld is ook niet eerlijk, die hebben járen bij Tottenham gespeeld. Hoeveel keer speelde Brandon hier kampioen? Vijf keer? Dat zegt toch voldoende?”

Al zijn twee clean sheets dit seizoen wel heel weinig voor een titelkandidaat. “Dat gezeur zal pas ophouden als we eens een paar matchen na elkaar géén goals tegen krijgen.”