Bestuur communiceert over positie De Roeck en die zegt wat totaal niet moet en laat zich uit over de buitenwereld

Eindelijk nog eens een weekend waarin het bestuur zich niet over de positie van De Roeck het hoofd moet breken bij Westerlo. Na de zege in Leuven zal er even niet geroepen worden om zijn ontslag.

Al is het geen wonder dat er gezien de resultaten tot dusver vragen gesteld worden bij het functioneren van de coach. Het bestuur heeft, vooral bij monde van Hasan Cetinkaya, het vertrouwen in hem uitgesproken. Voetbalkrant legde de trainer van de Kemphanen voor of het toch deugd doet om die steun te voelen.

"Dat wist ik al, dat ik die had", repliceert De Roeck. "De media praat niet elke week met Hasan of met leden van het bestuur. Ik zit met hen elke dag samen. We hebben een hele transparante relatie. In een open sfeer zeggen we ons gedacht. Tijdens de moeilijke momenten, maar ook tijdens de goede momenten."

Westerlo-bestuur pal achter De Roeck

Die zijn er de voorbije twee seizoenen natuurlijk in veelvoud geweest en dat benadrukt De Roeck ook nog een keer fijntjes. Die dynamiek is dus niet veranderd op het moment dat het een andere wending heeft genomen, blijkt uit het feit dat het bestuur duidelijk aangeeft achter De Roeck te staan.

"Het is nu gezegd naar de buitenwereld toe. Voor mij hoeft dat niet, maar als de buitenwereld daar nood aan heeft, is dat goed. Voor mij is dat niet nodig."