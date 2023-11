Frank De Bleeckere ziet duidelijke fout van scheidsrechter Boterberg tijdens Cercle Brugge-Anderlecht die wedstrijd enorm heeft beïnvloed

Wat als Anderlecht in de 25e minuut tegen Cercle Brugge nog maar met 10 man verder mocht spelen? Volgens Frank De Bleeckere, hoofd van de Belgische scheidsrechters had het zo moeten lopen.

Deze maandag, zoals elke week, bekeek Under Review een aantal controversiële incidenten van het weekend. Een daarvan was de overtreding van Zeno Debast op Kevin Denkey in de 25e minuut tegen Cercle Brugge.

Debast kreeg een gele kaart van de heer Boterberg voor deze nogal zware overtreding en werd vervolgens door de VAR opgeroepen voor een mogelijke rode kaart. Maar de scheidsrechter volgde het advies van de VAR niet en besloot zijn gele kaart te behouden.

Een beslissing die Frank De Bleeckere, hoofd van de Belgische scheidsrechters, niet beviel. "We zijn het niet eens met de beslissing van de heer Boterberg: we verwachten een rode kaart in deze situatie," zei hij. "De integriteit van de speler is in gevaar, het is een zeer zware tackle. Gelukkig is de intensiteit niet erg hoog, maar toch verwachten we hier rood.