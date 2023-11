Is terugkeer naar Standard of grote intrede bij Francs Borain mogelijk? Fellaini schept zelf duidelijkheid over voetbalpensioen en komt meteen met zijn plannen op de proppen

Stoppen met voetballen lijkt (nog) geen optie. Zijn coach bij het Chinese Shandong Taishan hintte dan wel naar het voetbalpensioen, maar daar denkt Marouane Fellaini nog niet aan.

Meteen na de uitspraken van Choi Kang-Hee was de entourage van Marouane Fellaini er als de kippen bij om zijn plannen om te stoppen te ontkrachten. Wel een feit: Big Fella is aan zijn laatste maanden bezig in China.



"Momenteel denk ik er nog niet aan om te stoppen", reageert de 35-jarige middenvelder klaar en duidelijk in La Dernière Heure. "Ik wil graag nog één of twee seizoenen plezier maken op een voetbalveld."

Standard of... Francs Borain?



En dat laatste hoofdstuk kan zich wel eens in België afspelen. Fellaini brak helemaal door bij Standard, terwijl hij aandelen bezit in Royal Francs Borain. We hoeven er geen tekening bij maken dat beide clubs dromen van de terugkeer van de 87-voudig Rode Duivel.