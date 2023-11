De grootste pechvogel van de JPL? "Het was mentaal moeilijk"

De grootste pechvogel uit de Jupiler Pro League momenteel is misschien wel Rune Paeshusyse. Afgelopen week tegen STVV, maakte hij opnieuw een owngoal.

Zo staat de teller al op drie eigen doelpunten voor Paeshuyse. Iets waar de verdediger moeilijk mee om kan gaan. "Ik ga er niet over liegen: ik had het de voorbije dagen mentaal moeilijk. Vooral omdat het drie owngoals op heel korte tijd waren. Dit is nog maar mijn tweede jaar als profvoetballer", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Tot dusver ging alles goed. Nu sta ik even op een negatieve manier in de schijnwerpers. Maar oké. Ik kan er niets meer aan veranderen. En ik kon er op het moment zelf ook niet veel aan doen."

Toch vindt de 21-jarige Eupen-speler dat hij het niet slecht deed, maar dat zijn owngoal de prestatie overschaduwt. "Als ik vrijdag die bal tegen STVV bijvoorbeeld niet had gedevieerd, dan had Koita hem in mijn rug wellicht ook in doel verwerkt. Ik vond bovendien dat ik een vrije goede wedstrijd had gespeeld. Maar uiteraard heeft iedereen het achteraf alleen maar over die owngoal. Mijn vrienden beginnen me er ook al mee te plagen."