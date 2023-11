JPL-club boekte recordverlies afgelopen seizoen maar: "Dit verlies is geen verrassing"

Afgelopen seizoen was geen financieel droomjaar voor KAA Gent. De club boekte een enorm verlies.

Het verlies bedraagt maar liefst 19,2 miljoen euro. Een bedrag om U tegen te zeggen, zeker in België. Nieuwe eigenaar Sam Baro wist nochtans van het verlies, voor hij instapte bij de club.

"Dit verlies is geen verrassing. In dat verlies zitten ook een aantal eenmalige kosten die te maken hadden met de overname. Het is ook belangrijk om te verduidelijken dat een jaarrekening een momentopname is", vertelde de nieuwe eigenaar bij HLN.

Toen Sam Baro zich bij de club engageerde beloofde hij om zo'n 21 miljoen euro te investeren. Het blijft een flink risico om met zo'n verlies te werken. "Het is alleszins de bedoeling om rendabel te zijn. Als het kan al op het einde van dit seizoen", vulde Baro aan. KAA Gent zal dan in ieder geval goed moeten letten op transfers, en hopen op Europees voetbal.