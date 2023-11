Derde keer, goede keer bij Club Brugge? 'Parker en Deila boven hem gekozen als trainer'

Club Brugge zit in een crisis nadat het de competitiestart miste. In dat geval wordt er ook snel naar de trainer gekeken.

Of het de juiste oplossing is, dat laten we in het midden, maar bij Club Brugge is de positie van trainer Ronny Deila al enkele weken in vraag gesteld.

Na de nederlaag van afgelopen weekend bij Union SG zullen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert zich wellicht wel beklaagd hebben dat ze Alexander Blessin niet gratis binnengehaald hebben.

Toen Carl Hoefkens de laan uitgestuurd werd kozen ze echter Scott Parker boven de Duitser en iedereen weet nog maar al te goed hoe dat verhaal afgelopen is. Ook toen Deila gehaald werd was Blessin één van de opties, maar hij werd als niet goed genoeg bestempeld.

Union SG zag wel graten in Blessin en haalde hem snel binnen als vervanger van Karel Geraerts. En met succes. De Brusselaars staan mooi op kop van de rangschikking en wonnen afgelopen weekend van Club Brugge.

Volgens verschillende geruchten in Waalse kranten zou de naam van Alexander Blessin nu toch weer vallen in het Jan Breydelstadion, mocht Ronny Deila de laan uitgestuurd worden. Al heeft de Duitser wel een contract tot 2025 in het Mariënstadion.