Lelijk als het moet onder Besnik Hasi, maar ook goed nieuws en rechtzetting bij KVM: "Bizar dat dat in de pers stond"

Mooi voetbal als het kan, lelijk als het moet. Dat is zo'n beetje de opvatting waar Besnik Hasi bij KVM mee aan de slag zal gaan, toch als we zijn assistent Fred Vanderbiest mogen geloven. Die neemt komend weekend nog wel de honneurs waar in de thuiswedstrijd tegen Charleroi.

Al valt daar wel een nuance bij toe te voegen, want dat zal in overleg gebeuren en Hasi zal al wel wat accenten aangeven. Dat heeft Vanderbiest tijdens een persbabbel duidelijk gemaakt. Besnik Hasi is vandaag ingestapt bij KV Mechelen en laat zich dus al meteen gelden.

"Zijn komst is een boost voor de groep en zet iedereen op scherp. Het is als een eerste schooldag. De spelers zijn scherper, meer gefocust. Ik ken hem al een beetje, door de jaren heen. Hij is recht voor de raap. Zo ken ik hem als speler en ook als trainer. Zowel in de pers als naar de spelers toe", zegt Vanderbiest over de nieuwe T1.

KVM-coach Hasi gaat voor verticaal voetbal

Iemand die de touwtjes in handen neemt zal wel het respect afdwingen bij de Mechelse spelersgroep. Tot zover dus de persoonlijkheid Besnik Hasi. Wat wordt het tactisch? "Hij is iemand die graag verticaal voetbal speelt. Hij wil dominant zijn en mooi voetbal brengen, maar de resultaten staan voorop. Als het lelijk moet, zal het lelijk zijn."

© photonews

Ook Vanderbiest blijft aan boord, terwijl hier en daar gespeculeerd werd dat Hasi zijn eigen assistent zou meenemen. "Er is nooit sprake van geweest dat ik zou weggaan. Bizar dat dat in de pers stond. Er wordt hier transparant over de dingen gesproken. Ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik ben wel blij, want ik ben hier enorm graag."

Lauberbach geraakt misschien fit

Overigens had Vanderbiest nog ander goed nieuws. Eerder werd bericht dat een schouderblessure Lionel Lauberbach aan de kant zou houden, maar de kans bestaat dat de Duitse spits nog fit geraakt voor de match tegen Charleroi. "Op Standard zag je de basis van mentaliteit en discipline, die moeten we nu wekelijks brengen."