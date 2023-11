Een denderend FC Dender tegen Club NXT en een vurig SL16 tegen Jong Genk in de Challenger Pro League

Het weekend in de Challenger Pro League begon op vrijdagavond met twee wedstrijden. Aan doelpunten alvast geen gebrek tussen drie beloftenteams en FC Dender.

FC Dender - Club NXT

Voor FC Dender begon de wedstrijd met een valse noot want Olivier Myny moest na 9 minuten al het veld verlaten omwille van een blessure. Dit deerde Dender echter niet want in de 34ste minuut kwamen ze op voorsprong via Ali Akman. De invaller voor de geblesseerde Olivier Myny nota bene.

In de 50ste minuut was het dezelfde Akman die zijn invalbeurt nog wat extra kleur gaf. Hij schilderde de 2-0 in het doel en bracht de thuisploeg op een comfortabele voorsprong.

FC Dender klimt zo naar de 3de plaats in de Challenger Pro League met 20 punten. Evenveel als Beerschot (twee wedstrijden minder) en leider Zulte Waregem (één wedstrijd minder). Club NXT staat na deze vrijdagavond op de negende plaats.

SL16 - Jong Genk

Jong Genk kwam al snel op voorsprong via Ibrahima Bangoura na zes minuten. SL16 knokte zich letterlijk en figuurlijk terug in de partij. Dit onder andere met drie gele kaarten op vier minuten en met een tegendoelpunt in de 21ste minuut.

De beloften van Standard kregen wat hulp van Jong Genk wat dankzij een eigen doelpunt van Josue Kongolo kwamen ze op voorsprong in de 32ste minuut. Dat er hard werd gestreden was te zien aan de zes gele kaarten (4-2) in de eerste helft.

In de tweede helft diepte SL16 zijn voorsprong verder uit. Brahim Ghalidi scoorde vanop de strafschopstip in de 64ste minuut.

SL16 blijft ondanks de overwinning laatste staan in de Challenger Pro League. Ze naderen wel tot op twee punten van de voorlaatste... Jong Genk.