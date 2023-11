OFFICIEEL OH Leuven stuurt speler definitief door

De Argentijnse eersteklasser Defensa y Justitia heeft de aankoopoptie van Santi Ramos Mingo gelicht. Hij speelde sinds januari in Argentinië.

De centrale verdediger Santi Ramos Mingo speelde sinds januari op huurbasis voor de Argentijnse club, maar Mingo keert nu definitief terug naar zijn thuisland.

Santi Ramos Mingo startte zijn carrière in Argentinië bij Club Deportivo Atalaya en speelde sinds 2015 voor topclub Boca Juniors. In 2020 werd Santi getransfereerd naar FC Barcelona Atlétic, de opleidingsploeg van de Spaanse grootmacht.

Twee jaar later maakte Mingo de overstap naar OH Leuven. De Argentijnse centrale verdediger speelde 18 wedstrijden voor de U23 in Eerste Nationale, maar haalde nooit de wedstrijdkern van de A-ploeg.

In januari 2023 werd Mingo uitgeleend aan Defensa y Justitia, waar hij nu ook definitief naartoe trekt. “Veel succes in Argentinië, Santi”, laat de club weten.