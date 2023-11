Kipsta-bal maakt verrassende nieuwe doorbraak mee

België heeft duidelijk zijn steentje bijgedragen aan een primeur. Zo zal de Kipsta-bal die in de Pro League gebruikt wordt, ook zijn Europese intrede doen.

Afgelopen zomer werd beslist dat de Kipsta-bal gebruikt wordt in de Jupiler Pro League, Challenger Pro League, de Lotto Super League, de Croky Cup en de elite jeugdcategorieën. Dat was een primeur, want voordien mochten clubs nog zelf kiezen welke bal ze wilden gebruiken.

Maar nu zal de bal ook zijn Europese debuut maken. De bal van de Decathlon zal gebruikt worden in de Europa League en in de Conference League. Dat meldt Sporza.

De bal zal worden gebruikt tijdens de voorrondes, groepsfase en knock-outduels. Dit zal zeker drie seizoenen lang zijn. Van 2024-2025 tot en met 2026-2027.