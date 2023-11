Ook ploegmaats zien dat Gift Orban gewoon zijn ding doet: "Niemand heeft invloed op hem"

KAA Gent kon donderdagavond met 2-3 winnen van Breidablik. Het werd een spannende wedstrijd met één duidelijke matchwinnaar.

Drie doelpunten en dus mocht Gift Orban de wedstrijdbal mee op het vliegtuig nemen. Opnieuw werd het de grote Orban-show. De jonge spits scoorde zo zijn tweede hattrick in de Conference League.

Maar Orban beleefde niet de makkelijkste periode onlangs. Hij kon langere tijd niet scoren en stond vaak in het middelpunt van de kritiek.

Zeker niet gemakkelijk voor zo'n jonge speler. Dat weet ook Julien De Sart, ploegmakker van Orban. "Niemand heeft invloed op hem, denk ik. Dat is ook het mooie aan voetbal, dat je verschillende voetballers met andere mindsets moet samenbrengen in één ploeg. Dat is niet altijd makkelijk", begint De Sart bij HLN.

Orban moet nog veel leren, maar het gaat de goede kant op. "Gelukkig hebben we een goeie groep die samenhangt. Al heb je natuurlijk ups en downs. Het belangrijkste is dat alle spelers begrijpen dat de groep het belangrijkste is. Daarin moet Gift nog ervaring opdoen, lessen leren. Maar hij is nog jong", besluit De Sart.