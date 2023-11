Van Bommel bijt van zich af: "Niemand had me geloofd toen ik dat zei na drie nederlagen"

Na een lastige paar weken is Antwerp weer helemaal opgestaan in de competitie.

Na de internationale break verloor Antwerp op een week tijd van Charleroi, Porto en Club Brugge. Maar na overwinningen tegen Standard en Genk trekt de Great Old toch met een positieve vibe de volgende interlandbreak in.

"We spelen al weken goed", vindt trainer Mark Van Bommel. "Het wordt alleen maar stabieler. Maar als je dat zegt na drie nederlagen op rij op één week tijd, gelooft niemand dat. Toch moesten we gewoon verder blijven gaan", aldus de Nederlander. "Nu hebben we 6-0 gewonnen met goed voetbal, veel kansen gecreëerd en speelden we het goed uit."

Penaltycomplex

Na tien minuten stond Antwerp al 2-0 voor, tweemaal dankzij Janssen waarvan één elfmeter. Een strafschop is vaak een doelpunt maar de vorige drie elfmeters van Antwerp gingen er telkens niet in. Zo miste Alderweireld nog in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk in de blessuretijd.

"Na die strafschop hebben we even met elkaar gepraat", geeft Van Bommel toe. "Ik heb toen gezegd dat Janssen de volgende zou nemen. Als hij niet gescoord had, was er nu een thema. Maar ik had er vertrouwen in", klinkt het.