Vervanger van Jean Kindermans bij Anderlecht werkt heel datagestuurd, maar bij paars-wit zal hij ook moeten afleveren

Henk Mariman zal de nieuwe directeur opleidingen worden bij Anderlecht. De opvolger van Jean Kindermans. De voorbije 4,5 jaar was hij actief bij OH Leuven en daarvoor bij Club Brugge. Een ervaren man in het jeugdvoetbal, met duidelijke ideeën. Maar bij Anderlecht wordt er resultaat verwacht.

Mariman heeft een heel goeie reputatie, maar er zijn ook stemmen die zeggen dat hij te weinig rendement bracht bij de clubs waar hij actief was. In ieder geval heeft hij een heel duidelijke voetbalfilosofie. Winnen staat pas centraal vanaf de U18, daarvoor moet de grootste focus op formatie liggen.

Winnen is daarbij belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Dat zal toch wat botsen met de mentaliteit die momenteel op Neerpede heerst. Ook daar is individuele kneding belangrijk, maar bij Anderlecht wordt er sinds klein ingepompt dat winnen, en de manier waarop, prioriteit is.

Dat is een maatstaf die Jean Kindermans al die jaren aanhield: een voetbalmatch win je, liefst met mooi en technisch onderlegd voetbal. Het systeem waarin gespeeld werd moest de individuele kwaliteiten van de spelers beter laten uitkomen.

Andere werkwijze

Dat zal onder Mariman, die enorm met data werkt, waarschijnlijk wel iets veranderen. Mariman werkte bij OH Leuven nauw samen met de Leuvense universiteit om er alle mogelijke data te laten analyseren. Zo maak je iedereen in de kern beter.

Bij Leuven wordt er voor elke speler een plan opgesteld en vier keer per jaar is er een evaluatiemoment. Bedoeling is om iedereen aan boord te houden. Dat is ook niet meteen waar Anderlecht mee bezig was. Bij de elite bleef enkel de top onder de jeugdspelers over.

Het zal dus een andere werkwijze worden dan onder Kindermans. Die hield zich ook persoonlijk bezig met alle recruteringen, wat Mariman meer delegeert. Hoe het zal uitdraaien, dat valt dus af te wachten. Hij heeft in ieder geval grote schoenen om te vullen.