"Bevrijd hem!": Antwerp-speler deelt opvallende boodschap op sociale media

Antwerp - Standard blijft een bijzondere wedstrijd voor de familie Balikwisha, met een tegenovergesteld lot voor de twee broers.

Nee, dit artikel is geen heruitgave van dat van twee jaar geleden. Destijds keerde Standard de situatie om en won met 2-3 in het Bosuilstadion, maar de wedstrijd werd gekenmerkt door het gebaar van Michel-Ange Balikwisha. De voormalige Standard-speler onthulde een shirt met de boodschap "Bevrijd mijn broer", ter ere van William, die in de problemen zat bij de Rouches.

Sindsdien is de leiding veranderd, zijn er verschillende coaches voorbijgekomen, maar de situatie van William Balikwisha is weer hetzelfde. Gisteren, in het Bosuilstadion, stond hij zelfs niet op het wedstrijdblad. Na zijn doorbraak onder Ronny Deila maakt de aanvallende middenvelder geen deel uit van de plannen van Carl Hoefkens.

Hoewel Michel-Ange zijn doelpunt aan het einde van de wedstrijd niet gebruikte voor een nieuwe boodschap op zijn shirt, is hij zijn broer niet vergeten. Op zijn Instagram-story plaatste hij een foto met als bijschrift "Ik ben je niet vergeten #bevrijd". Een gedachte die waarschijnlijk gericht is op William, opnieuw in de problemen in Sclessin.