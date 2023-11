Maxim De Cuyper zit er niet mee: "Zes weken later weet niemand dat nog"

Club Brugge kwalificeerde zich donderdag voor de volgende ronde van de Conference League. Maar wat nog meer telt, is de Brugse derby van vandaag.

Club Brugge pakte een 2-0-overwinning tegen Lugano op donderdag en is daardoor zeker van Europees voetbal in 2024. Zelfs de groepswinst kan nog. Maar all eyes waren meteen na de wedstrijd ook al op de derby van vandaag tegen Cercle Brugge gericht. En daar moet opnieuw gewonnen worden.

“Zondag is het resultaat wat telt”, zegt Maxim De Cuyper op de website van Club Brugge. En hoe er gewonnen wordt, dat speelt voor De Cuyper geen enkele rol. “Zes weken later weet niemand meer hoe we gespeeld hebben. Het zijn de punten die tellen en als dat op een iets lelijke manier is, dan is dat maar zo.”

De Cuyper trekt ook een opvallende vergelijking. “De derby zal vergelijkbaar zijn met Union, al spelen ze meer direct. Het is heel duidelijk hoe ze spelen, we zullen klaar moeten zijn. Als we daar geen punten pakken, is het terug opnieuw beginnen. Hopelijk kunnen we de lijn doortrekken.”

Gemakkelijk is het allemaal niet voor blauwzwart. “Of je nu door bent in Europa, dat verandert de zaak niet. Elke match is met volle goesting en veel grinta. Of het nu in de competitie of Europees is, de intensiteit moet er zijn. Het is even belangrijk om door te gaan in Europa als in de competitie goed te spelen en punten te nemen. Dat is de situatie waar we nu in zitten.”