Riemer en Vanhaezebrouck vertellen wat er gebeurde aan de zijlijn: "Vroeger zou niemand dat gedurfd hebben"

Opvallend moment in de topper tussen Gent en Anderlecht: op een gegeven moment verliet Brian Riemer zijn eigen zone om Hein Vanhaezebrouck te gaan confronteren. Het kwam even tot een verhitte discussie tussen de twee coaches.

Uiteraard wilde iedereen achteraf weten wat er juist gebeurd was. "Ik had de bal in mijn handen omdat Kums op de grond lag en verzorging nodig had", verklaarde Hein. "Ineens kwam hij (wijst naar Riemer) naar me toe. Ik zei hem dat hij daar niet moest zijn", haalde Hein de schouders op.

Het gezicht van Vanhaezebrouck sprak boekdelen, maar hij kon het wel smaken. "Chapeau voor mijn collega dat hij dat aandurfde. Ik ken niet veel voetballers die dat zouden doen. Vroeger, toen ik nog verdediger was, hadden ze allemaal schrik van mij. Daar heb ik respect voor."

Wie zou er nu geen schrik hebben van Hein?

Riemer reageerde er ook met een kwinkslag op. "Ik wou gewoon de bal hebben. En wie zou er nu geen schrik hebben van Hein?", lachte hij.

Vanhaezebrouck kwam nog met een uitspraak die voor hilariteit zorgde. "Ik ben achteraf Jan Vertonghen gaan feliciteren. Niet enkel met zijn match, maar ook omdat hij één van de enige spelers van Anderlecht was die recht bleef staan in plaats van te gaan zitten."

Waarop Riemer reageerde: "Ah, nu ben je al een dokter ook."