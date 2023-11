Youri Tielemans laat even zien bij Aston Villa waarom hij altijd een basisplaats verdient

De transfer van Youri Tielemans naar Aston Villa was nog niet helemaal een succes, maar nu toont hij waarom hij altijd moet starten aan een wedstrijd.

Eind oktober schreven we al dat Youri Tielemans helemaal aan het ontbolsteren is. Dat kan u HIER lezen. Zondagmiddag liet hij met zijn eerste basisplaats in de Premier League zien waarom hij een vaste stek verdient in de selectie van Aston Villa.

Meteen belangrijk

Zelf kwam hij niet tot scoren, maar met een perfecte voorzet kon hij wel Antonee Robinson van Fulham verschalken. De verdediger trapte namelijk de bal in eigen doel. Aston Villa ging op hetzelfde elan verder. Het werd snel 2-0 en 3-0 via John McGinn en Oli Watkins.

In de 70ste minuut kon Fulham nog milderen via Raul Jiminez, maar toen waren de schaapjes al op het droge voor Aston Villa.

Momenteel staan ze knap 5de in de Premier League.

Castagne stond bij Fulham de volle 90 minuten tussen de lijnen en heeft zich ondertussen opgewerkt als onbetwiste titularis.

Het zal echter knokken worden voor de Londense club die momenteel met 12 punten uit 12 wedstrijden op de 16de plaats staan in de Premier League.