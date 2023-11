Zomertransfer van KAA Gent die bankzitter werd: "Daar kan het dus niet aan liggen"

Het was een opvallend moment afgelopen donderdag. Pieter Gerkens stond eindelijk nog eens in de basiself van KAA Gent.

Drie jaar Anderlecht, drie jaar Antwerp en nu bankzitter bij KAA Gent ondanks het feit dat hij afgelopen zomer een contract tot medio 2027 tekende. “Ik kan het wel ergens plaatsen”, zegt Gerkens aan De Zondag. “Ik kom uit een lange blessure, kwam als buitenstander in een type-elftal dat vorig seizoen al vorm had gekregen én de resultaten zijn prima. Die geven de coach gelijk. Er zijn niet veel redenen om te wisselen.”

Nochtans past Gerkens perfect in het plaatje van Vanhaezebrouck. “Ik was al bij Anderlecht toen Hein er trainer werd (in oktober 2017, red.). Daarvoor speelde ik niet veel, maar in zijn systeem wel. En nu spelen we hetzelfde systeem, daar kan het dus niet aan liggen”, gaat Gerkens verder.

Na eventjes nagedacht te hebben komt Gerkens met de uitspraak dat hij harder moet werken. Over de schreef gaan, dat wil hij niet doen. “Natuurlijk ben ik gefrustreerd, maar wat kan ik eraan doen? Ik kan mezelf niet veranderen, ik word op training nooit een asshole. Dat hoor ik al van bij de U12 bij Genk, dat ik me agressiever moet laten gelden. Maar dat is de aard van het beestje niet”, klinkt het nog.

“Al besef ik dat het mij misschien meer speelminuten zou kunnen opleveren: ik héb niet zo’n karakter, heb zelfs een hekel aan spelers die op het veld wél zo zijn. En ik bén nu eenmaal ook geen beer. Je kan een lieve, simpele jongen als ik toch geen rare dingen vragen? Een ploegmaat op training ondersteboven schoppen, daar zou ik mij niet goed bij voelen.”