🎥 Het eerste doelpunt van Axel Witsel bij Atletico Madrid

Axel Witsel had nog geen doelpunt gemaakt sinds zijn komst bij Atlético Madrid, waar hij zich beperkt tot een sterk verdedigende rol. Nu heeft hij wel een treffer beet.

Axel Witsel (34) maakte zondag tegen Villarreal zijn eerste doelpunt sinds 16 april... 2022. Toen, tijdens de 6-1 overwinning van Borussia Dortmund op Wolfsburg, scoorde Witsel, spelend als verdedigende middenvelder, de 2-0. Sinds hij in de zomer van 2022 voor Atlético Madrid tekende, is er niets meer gebeurd voor de voormalige Rode Duivel.

Deze zondag, na 58 wedstrijden in een Madrileens shirt, vond Witsel eindelijk het net. Het was een nuttig doelpunt, want Atlético Madrid maakte vlak voor rust gelijk en won uiteindelijk in de tweede helft (3-1). Axel Witsel speelde dit seizoen zoals altijd in de centrale verdediging.

Witsels doelpuntentotaal bij Atlético Madrid is waarschijnlijk het laagste uit zijn carrière, na zijn jaren bij Benfica (52 wedstrijden, 5 goals) en Tianjin (47 wedstrijden, 6 goals). Zelfs bij Borussia Dortmund scoorde de voormalige Standard-speler 13 doelpunten (in 145 wedstrijden).