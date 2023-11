'Anderlecht kruist de degens met Vincent Kompany en diverse CL-clubs voor groeibriljant'

RSC Anderlecht en Vincent Kompany zaten de voorbije maanden al een paar keer in elkaars vaarwater. En dat zal ook deze winter vermoedelijk niet anders zijn, want opnieuw worden ze in verband gebracht met een zaak.

Callum Styles staat volgens TeamTalk namelijk in de belangstelling van zowel Burnley als van RSC Anderlecht. Daarmee zouden beide ploegen dus opnieuw de degens kruisen in een pittig transferdossier. De 23-jarige Callum Styles is een linksvoetige middenvelder die momenteel uitkomt voor Barnsley, een club uit de Engelse derde klasse. Daar maakt hij wel grote sier, met dit seizoen drie goals en een assist in twaalf wedstrijden al. 3,5 miljoen euro transferwaarde De middenvelder ligt nog tot juni 2025 onder contract bij zijn Engelse club, dus lijkt een transfer deze winter of komende zomer wel een win-win-situatie te kunnen worden voor iedereen. Er zijn echter nog meer kapers op de kust. Ook onder meer Union Berlin en Braga hebben zich ondertussen geïnteresseerd getoond in Callum Styles. Hij heeft een marktwaarde van 3,5 miljoen euro volgens Transfermarkt, maar het is nog maar de vraag of hij niet voor nog veel meer geld zal verkassen.