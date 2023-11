"Ze parkeerden een dubbele bus!" - Bij Anderlecht hebben ze er lak aan: "Dit was quasi de perfecte match"

Bij KAA Gent konden ze muur van Anderlecht niet doorboren. Hein Vanhaezebrouck zei achteraf dat "ze een dubbele bus geparkeerd hadden". Dat bleek natuurlijk niet het plan van paars-wit vooraf, maar het draaide zo wel uit.

Bij Anderlecht hadden ze absoluut geen schroom over hun manier van spelen. "Kijk, we hebben te weinig de bal in de ploeg kunnen houden en hebben te weinig de juiste keuzes gemaakt", gaf Mats Rits toe.

"Daartegenover staat dat we wel heel compact en solide stonden in onze verdediging. We hebben weinig weggegeven. Kasper (Schmeichel) heeft geen wereldredding moeten doen. Gent had overwicht en zij hadden de bal, maar ik vind het positief dat wij ons daar niet druk over maakten", knipoogde Rits.

Zijn coach viel hem achteraf voluit bij. "Ik zeg duidelijk: we hadden beter moeten doen aanvallend. Maar toch ben ik heel trots op mijn ploeg, want dit is eerst en vooral een goed punt tegen een titelkandidaat. We speelden niet onze beste match, maar hun expected goals was 0,5... Dat zegt toch iets?"

"We verdedigden heel goed. We hebben geen open kansen weggegeven. De goal die ze scoren is met een afgeweken schot. We gaven hen geen ruimte om in te lopen. Vanuit defensief perspectief was dit quasi de perfecte match."