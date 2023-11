Zware beschuldiging van matchfixing voor Laszlo Bölöni: coach reageert fel terug

Laszlo Bölöni, de huidige coach van FC Metz, is indirect door een van zijn voormalige spelers bij Racing Lens beschuldigd van het 'verkopen' van een wedstrijd. De Roemeense coach is niet blij.

In 2011, na zijn vertrek bij Standard Luik, coachte Laszlo Bölöni Racing Lens, maar hij kon de degradatie v naar Ligue 2 niet voorkomen. Franck Queudrue stond toen onder zijn leiding en was duidelijk geen fan van de Roemeense coach. Volgens Queudrue duwde Bölöni Lens richting degradatie door Nancy op de slotdag te laten winnen.

"Hij zei altijd 'ik ga alles geven voor Lens', maar hij is pro-Nancy. Op de laatste speeldag, uit bij Nancy, stelde hij alleen jonge spelers op en geen spitsen. We verloren met 4-0. Ik denk dat hij de wedstrijd heeft verkocht", aldus de voormalige verdediger bij L'Equipe. Een ernstige beschuldiging die de huidige trainer van FC Metz niet lekker zit.

"Wie is hij? Om eerlijk te zijn herinner ik me hem niet. Ik herinner me Raphaël Varane, Vedran Runje, Maoulida, Kondogbia... Ik herinner me hem niet. Hij beschuldigt me ervan dat ik de wedstrijd heb verkocht, maar we waren al gedoemd toen we naar Nancy gingen", zegt Bölöni. "Ik vraag me af of ik hem niet moet aanklagen."