De Bleeckere begrijpt trainer uit Jupiler Pro League, maar toch heeft die geen gelijk

"Twee maten en twee gewichten." Jonas De Roeck van Westerlo was duidelijk over de strafschop die STVV wel en Westerlo niet kreeg.

Westerlotrainer Jonas De Roeck voelde zich duidelijk tekort gedaan in het duel met STVV. De Kanaries kregen een strafschop voor discutabel handspel, Westerlo kreeg geen penalty na een duwfout.

In Under Review liet Frank De Bleeckere zich uit over de twee strafschopgevallen in het duel van Westerlo tegen STVV. “Het is een situatie die je niet vaak ziet omdat het zo onopvallend opvallend gebeurt”, zei De Bleeckere.

Die voegde er wel meteen aan toe dat scheidsrechter Laforge het twee keer bij het rechte eind had. “Als we de reglementen erbij nemen is dit een bestrafbaar handspel, omdat Emin Bayram zijn arm totaal weg is van zijn lichaam. Waar de overtreding plaatsvindt speelt geel rol. Alleen het contact van de bal met de arm telt”, klinkt het nog.

Laforge moest een tweede keer naar het scherm, maar dan voor een mogelijke penalty voor Westerlo na een fout van Frigan. Geen strafschop oordeelde Laforge. “Daar gaan wij ook in mee. Hij wringt zich zelf tussen de twee verdedigers en gaat dan te gemakkelijk liggen”, besluit De Bleeckere.