Hij nam het woord in kleedkamer van Standard na vernedering op Bosuil: "Is het dan echt aan jou?"

Standard ging afgelopen weekend met 6-0 de boot in tegen Royal Antwerp FC. Een stevige vernedering die heel hard aankwam bij de Rouches.

Landskampioen Royal Antwerp FC heeft het voorbije weekend geen spaander heel gelaten van de ploeg van Carl Hoefkens. Achteraf hing er alvast heel wat spanning in de kleedkamer van Standard.

“Ik las in de Franstalige kranten dat Djenepo ook een keer zijn zeg gedaan in de kleedkamer na de wedstrijd”, vertelt Peter Vandenbempt in Extra Time. “Als je zo gespeeld hebt, als Djenepo, is het dan aan jou om te zeggen wat er fout zou gelopen zijn?”

Filip Joos haalt er de statistieken van de speler van Standard bij. “Nul goals en nul assists en we zijn midden november”, wijst hij meteen aan. “Er moet veel van hem komen, maar hij zal nooit doen wat Balikwisha kan.”

“Ik zou wel weten wat hij dan in de kleedkamer gezegd heeft”, valt Arnar Vidarsson met een brede glimlach in. “Op dat moment is het beter voor iedereen om gewoon te zwijgen”, reageert Brecht Dejaegere meteen.

“Maar jij weet ook wie dan vaak praat, juist zij die niet moeten praten”, neemt Filip Joos over. Iets wat Dejaegere alleen maar kan bevestigen. “Eigenlijk moest er bij Standard helemaal niemand praten na die match”, besluit Joos.