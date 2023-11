Analisten nemen het op voor Belgische coach: "Nu al over opstappen praten is toch bullshit" en "Maar één speler van hen kan mee bij Antwerp"

Bij Standard was er even hoop dit seizoen, met onder meer de knappe comeback tegen RSC Anderlecht. Na de 6-0 op bezoek bij Antwerp lijkt het alle hens aan dek. Wankelt de stoel van Carl Hoefkens?

Het programma van Standard oogt bovendien niet simpel voor de komende weken. Een thuismatch tegen Genk, een bezoek aan Club Brugge en dan zowel voor de Beker van België als voor de competitie een uitwedstrijd in het Lotto Park van Anderlecht.

Haalt Carl Hoefkens in die situatie nog 2024 bij Standard? Het bestuur heeft het vertrouwen al weten te bevestigen, maar hoelang duurt dat vertrouwen nog? "Heb je de franstalige pers al gelezen? Die willen zijn kop eraf hé", waarschuwde Marc Degryse al in 4-0.

Bullshit?

"Hoefkens die al opstappen, hoelang is die daar nu? Dat is toch bullshit", vraagt Gilles De Coster zich daarover af in 90 Minutes. Filip Joos riposteerde meteen: "Ik geloof ook niet in de ploeg." De uitspraak over dat ze ook bij 0-3 tegen Anderlecht er nog over zouden zijn gegaan is hem wel aan het achtervolgen, meent de commentator.

"Er is er maar eentje bij Standard die eigenlijk mee kan bij Antwerp en dat is Alzate. Bodart is de man die je kapitein moet maken trouwens, hij is een goede doelman en hij 'leads by example'. Dat is bij Vanheusden eigenlijk niet."