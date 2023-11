Jestrovic spreekt over moment dat het fout liep bij Anderlecht: "Die twee zaken..."

Nenad Jestrovic leek op weg naar een carrière als sportief raadgever bij Anderlecht. Maar uiteindelijk kwam het niet zover.

Alles leek in de maak in de zomer van 2018 zodat Nenad Jestrovic sportief raadgever zou worden bij Anderlecht. “Michaël Verschueren en met Marc Coucke had ik ook een heel goede relatie”, vertelt Jestrovic aan La Capitale.

Maar Jestrovic zei waar het op stond. “Ik vertelde hen dat we met deze kern niet moesten hopen op resultaten. Er was echt niet genoeg kwaliteit. De toekomst heeft mij helaas gelijk gegeven. Er is veel geld verloren gegaan door zeer slechte transfers.”

Twee factoren die voor de buitenwereld misschien details waren, daar kon Jestrovic niet bij. “Het veranderen van de naam van het stadion en de rug toekeren aan kledijsponsor Adidas omwille van de centen waren twee heel slechte signalen.”

De keuze was dan ook snel gemaakt. “En toen arriveerde Frank Arnesen. Ik wou mijn tijd niet verspillen. Het leven is veel te kort om betrokken te raken bij dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt.”