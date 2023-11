Hekkensluiter in de Jupiler Pro League, maar: "Hij is op drie van de competitie"

KV Kortrijk staat alleen laatste in de Jupiler Pro League. Nochtans is het niet allemaal kommer en kwel bij de West-Vlamingen.

KV Kortrijk kende een moeilijke seizoensstart en enkele wedstrijden na de trainerswissel staan de West-Vlamingen nog altijd op de laatste plek in de rangschikking van de Jupiler Pro League.

Volgens keeperstrainer Glenn Verbauwhede ligt het alvast niet aan doelman Tom Vandenberghe. Hij heeft enorm veel lof voor zijn pupil, ondanks de precaire stand in het klassement.

“Voor mij behoort Tom momenteel tot de top drie doelmannen van onze competitie. En dat zeg ik niet omdat ik hem train. Keer op keer staat hij er en pakt hij punten voor de club”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

“Tegen Club Brugge en Anderlecht bijvoorbeeld was hij van cruciaal belang voor ons. Het is alleen jammer dat dat niet te zien is in de statistieken. Maar dat is nu eenmaal het ondankbare van doelman zijn. Daarom probeer ik hem mijn ervaring mee te geven om daarmee om te kunnen gaan.”

De komende maanden worden heel belangrijk om de degradatie af te wenden. “Wat er nu aankomt is moeilijker dan de wedstrijden tegen Club, Genk of Union. Er staat veel meer druk op de ketel. We spelen tegen rechtstreekse concurrenten voor de degradatie, dus het is echt van moeten. Voor Tom zal dat ook weer een test zijn.”

De situatie is dit seizoen trouwens helemaal anders voor Vandenberghe, ook al speelde de ploeg toen ook tegen degradatie. “Hij kwam toen pas halverwege het seizoen in de club en had niets te verliezen. Nu is dat compleet anders. Maar Tom is op en top prof, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat tot een goed einde zal brengen.”