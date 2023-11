In het spoor van Mechelen en Antwerp? Insider laat zich uit over stadiondossier Jan Breydel, plan meteen de vuilbak in

Club Brugge heeft eerder deze week een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd om een nieuw voetbalstadion te mogen bouwen. De zoveelste poging om een nieuw stadion te zetten, terwijl er ook al speciale zaken werden geopperd.

Club Brugge diende een nieuwe aanvraag in voor een omgevingsvergunning bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Het originele dossier, dat eerder dit jaar door de Raad voor Vergunningsbetwistingen naar de vuilbak werd verwezen, is herwerkt.

Deze keer heeft blauw-zwart meer gelet op mobiliteit en parking. Binnen een maand weten we meer over het dossier en over de volledigheid ervan. Rest de vraag of de buurtbewoners deze keer wél akkoord zullen zijn.

Zoals Antwerp en Mechelen?

Bronnen in Brugge lijken ervan overtuigd dat het stadion er nooit zal komen, door al de protesten van buurtbewoners. En dus werd er al een opvallend alternatief geopperd door een insider in het dossier. Dat geeft schepen van Sport Franky Demon aan in Het Nieuwsblad.

Er zou gedacht zijn aan - net zoals bij Antwerp en Mechelen - om tribune per tribune te verbouwen. De capaciteit zou dan maar 30.000 in plaats van 40.000 worden. "Het bleek absoluut niet haalbaar om tijdens de verbouwingen op Jan Breydel te blijven spelen. En waar zouden de ploegen dan wel naartoe moeten trekken? Nee, dat is geen optie", aldus Demon.